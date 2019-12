Riesenslalom in Alta Badia: Luitz nicht im zweiten Lauf

Alta Badia (SID) - Skirennläufer Stefan Luitz befindet sich in einem Abwärtstrend. Beim Riesenslalom in Alta Badia/Italien verpasste der Allgäuer knapp die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Mit einem Rückstand von 1,69 Sekunden auf den in Führung liegenden Norweger Leif Kristian Nestvold-Haugen verfehlte er eine Platzierung unter den ersten 30 und damit die Teilnahme am Finale als 31. um 0,08 Sekunden.

Stefan Luitz schafft es nicht in die Top 30 © SID

Einziger Deutscher im zweiten Lauf ist Alexander Schmid (Fischen), der sich als 29. mit einem Rückstand von 1,51 Sekunden gerade noch qualifizierte. Der junge Bastian Meisen (Garmisch) schied aus.