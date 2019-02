Riesenslalom in Bansko: Hirscher vor zwei Siegen

Bansko (SID) - Skirennläufer Marcel Hirscher steht beim Weltcup-Riesenslalom in Bansko/Bulgarien vor gleich zwei Siegen. Der Österreicher geht als Führender in den zweiten Durchgang (12.30 Uhr), wird er am Ende mindestens Zweiter, ist ihm zugleich der Gewinn der kleinen Kristallkugel für den Weltcup-Gesamtsieg in dieser Disziplin nicht mehr zu nehmen. Hirscher hat 0,22 Sekunden Vorsprung auf Weltmeister Henrik Kristoffersen (Norwegen). Bester deutscher im Zwischenklassement ist der WM-Achte Alexander Schmid (Fischen) auf Rang 17.