Riesenslalom in Bansko: Schmid erneut Siebter nach Lauf eins

München (SID) - Skirennläufer Alexander Schmid (Fischen) darf beim zweiten Weltcup-Riesenslalom im bulgarischen Bansko auf eine Topplatzierung hoffen. Der 26 Jahre alte Allgäuer, im ersten Rennen am Samstag Elfter, belegt in seiner Spezialdisziplin nach dem ersten Durchgang wie am Vortag Rang sieben. Zum Dritten Alexis Pinturault (Frankreich) fehlen Schmid allerdings bereits 0,80 Sekunden.

Platz sieben nach dem ersten Lauf für Schmid © SID

Weltmeister Mathieu Faivre, der am Samstag Zweiter geworden war, war 1,59 Sekunden schneller als Schmid und liegt in Führung. Zweiter ist der Schweizer Loic Meillard (+0,42). Stefan Luitz (Bolsterlang/+2,78), der mit Schmid WM-Bronze in der Mannschaft gewonnen hatte, kam auf Zwischenrang 16. Das Finale beginnt um 13.00 Uhr.