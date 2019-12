Riesenslalom in Beaver Creek: Luitz scheitert früh

Beaver Creek (SID) - Vorjahressieger Stefan Luitz hat beim Weltcup-Riesenslalom in Beaver Creek/USA eine herbe Enttäuschung erlebt. Der 27-Jährige schied im zweiten Saisonrennen in seiner Paradedisziplin nach knapp 30 Fahrsekunden aus. Schon beim Auftakt in Sölden hatte Luitz als 16. sein Leistungsvermögen nicht ausgeschöpft.

Stefan Luitz rutschte weg und schied aus © SID

Dem Allgäuer unterlief bei starkem Schneefall und dadurch schlechter Sicht schon am dritten Tor ein schwerer Fehler, er hielt sich aber mit großer Mühe noch im Kurs. Bei der ersten Zwischenzeit lag Luitz bereits 1,78 Sekunden zurück, kurz vor der zweiten Messung rutschte er aber auf dem Innenski weg und schied aus. Nach seinem Malheur saß er am Streckenrand schwer atmend im Schnee und griff sich verärgert an den Helm.