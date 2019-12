Riesenslalom in Courchevel: Rebensburg zunächst Achte

Courchevel (SID) - Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg hat beim Weltcup-Riesenslalom im französischen Courchevel Chancen auf die erste Podestplatzierung in ihrer Paradedisziplin in diesem Winter. Die 30-Jährige aus Kreuth am Tegernsee liegt als Achte vor dem Finale (13.30 Uhr) nur 0,38 Sekunden hinter Rang drei zurück. Zur überraschend führenden Norwegerin Mina Fürst Holtmann fehlen ihr 0,51 Sekunden.

Rebensburg in Courchevel zunächst auf Platz acht © SID

"Es ist sehr eng, da ist sicher noch einiges möglich im zweiten Durchgang", sagte Rebensburg im BR. Nach den Plätzen 13 und sieben zum Saisonstart in Sölden und Killington hat die Olympiasiegerin von 2010 ihr Material-Setup etwas verändert - und dabei offenbar ein gutes Händchen gehabt. "Ich habe endlich wieder das Gefühl, dass ich wieder die Chefin bin, wenn ich da runter fahre", sagte sie.