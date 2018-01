Riesenslalom in "GAP": Hirscher vor nächstem Sieg

Garmisch-Partenkirchen (SID) - Marcel Hirscher fährt im alpinen Ski-Weltcup weiter nur gegen sich selbst. Der Österreicher geht in Garmisch-Partenkirchen wie gewohnt als Führender ins Finale des letzten Riesenslaloms vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar). Hirscher liegt vor dem zweiten Durchgang auf der Kandahar 0,63 Sekunden vor Ted Ligety (USA), Dritter ist Alexis Pinturault (Frankreich/+0,94).

Eine Klasse für sich: Marcel Hirscher © SID

Alexander Schmid (Fischen/+1,93) belegt Zwischenrang 15. Fritz Dopfer (Garmisch/+2,34) erreichte das Finale als 22. des ersten Laufs, Linus Straßer (München/+2,88) als 30. gerade so. Weltcup-Debütant Frederik Norys (Garmisch) schied aus.

Für die Männer ist es das letzte Rennen in einer olympischen Disziplin vor der Reise nach Südkorea. Am Dienstag findet im Weltcup allerdings noch ein Wettbewerb im nichtolympischen City Event in Stockholm statt. Das erste Rennen bei Olympia ist die Abfahrt am 11. Februar in Jeongseon.