Riesenslalom in Santa Caterina: Schmid und Luitz noch mit Top-10-Chancen

Santa Caterina di Valfurva (SID) - Die deutschen Ski-Rennläufer Alexander Schmid und Stefan Luitz haben beim Weltcup-Riesenslalom in Santa Caterina/Italien noch alle Chancen auf eine Platzierung unter den ersten Zehn. Schmid geht als Elfter in den zweiten Durchgang, sein Rückstand auf den in Führung liegenden Schweizer Mario Odermatt beträgt 0,85 Sekunden. Luitz kam im ersten Lauf auf Rang 17 (+1,13 Sekunden), Julian Rauchfuß verpasste als 42. das Finale.

Stefan Luitz mit Top-10-Chance © SID

"Ich bin mit dem ersten Lauf echt zufrieden. Ich habe im Mittelteil einen kleinen Fehler gemacht, aber da geht schon noch was", sagte Schmid vor dem Finale (13.00 Uhr/BR). Luitz zeigte sich "im Großen und Ganzen" ebenfalls zufrieden, räumte jedoch auch ein: "Mir fehlt im ersten Lauf noch ein bisschen das Selbstvertrauen, dass ich den gnadenlos runterdrücke. Es wäre viel, viel mehr drin gewesen."

Am Samstag hatte in Santa Caterina ebenfalls ein Riesenslalom stattgefunden, Schmid hatte dabei Rang elf belegt, Luitz war im zweiten Lauf ausgeschieden. Das für Sonntag geplante zweite Rennen war wegen starker Schneefälle auf Montag verschoben worden.