Rießle beim Saisonfinale Halbzeit-Vierter - Riiber führt

Schonach (SID) - Kombinations-Olympiasieger Fabian Rießle hat beim Weltcupfinale in Schonach noch eine kleine Chance auf seinen fünften Saisonsieg. Der Schwarzwälder Lokalmatador liegt beim letzten Wettkampf der 30 Weltcupbesten nach Sprüngen auf 95,5 und 100,0 m von der Langenwaldschanze auf Platz vier und geht mit 58 Sekunden Rückstand auf den führenden Norweger Jarl Magnus Riiber in den abschließenden 15-km-Skilanglauf (13.00 Uhr).

Rießle übernimmt mit dem Sieg das Gelbe Trikot © SID

Riiber, der im zweiten Durchgang mit 107,0 m bis auf einen Meter an den Schanzenrekord herankam, führt mit neun Sekunden vor dem schon als Gesamtweltcupsieger feststehenden Japaner Akito Watabe, der am Samstag in Schonach das erste Rennen und damit den Schwarzwaldpokal gewonnen hatte. Dritter ist dessen Bruder Yoshito (+0:54 Minuten).

Die weiteren DSV-Starter liegen weit zurück. Manuel Faißt (Baiersbronn) hat auf Platz zehn bereits 1:44 Minuten Rückstand. Der dreimalige Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) ist 18. (+2:20), Rekordweltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf) liegt auf Platz 21. (+2:25), und Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) startet beim letzten Wettkampf seiner Karriere als 24. (+2:55).