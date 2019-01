Rießle in Chaux-Neuve in Lauerstellung - Rydzek enttäuscht

Chaux-Neuve (SID) - Team-Olympiasieger Fabian Rießle (Breitnau) hat am zweiten Tag des Triples der Nordischen Kombinierer im französischen Chaux-Neuve erneut eine Top-Platzierung im Blick. Der 28-Jährige liegt nach dem Springen auf dem vierten Platz und geht mit 54 Sekunden Rückstand auf Sprung- und Vortagessieger Franz-Josef Rehrl (Österreich) auf die zehn Kilometer lange Laufstrecke um 15.45 Uhr (ARD und Eurosport).

Fabian Rießle hat das Podest im Visier © SID

Rießle war am Vortag Dritter, die Abstände aus dem ersten Wettkampf nahmen die Athleten in den zweiten Tag mit.

Ebenfalls unter die Top Ten sprangen Terence Weber (Geyer/+1:18 Minuten) und Manuel Faißt (Baiersbronn/+1:31). Olympiasieger Eric Frenzel (Geyer) geht als 15. mit einem Rückstand von 2:02 Minuten in die Loipe. Schlecht lief es für Johannes Rydzek. Der Olympiasieger landete nur bei 105,0 m und geht mit der Hypothek von 2:28 Minuten ins Rennen. Vinzenz Geiger (beide Oberstdorf) folgt vier Sekunden hinter Rydzek.

Das Triple ist für die Kombinierer der erste Höhepunkt der Saison. Erstmals findet die dreitägige Veranstaltung nicht beim kommenden WM-Gastgeber Seefeld, sondern in Chaux-Neuve statt. Die Entscheidung im Kampf um den Gesamtsieg fällt am Sonntag, wenn gleich zwei Sprünge und 15 Kilometer in der Loipe folgen.