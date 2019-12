Riiber stellt Startrekord ein - Rießle sprintet auf Platz drei

Lillehammer (SID) - Norwegens Kombinations-Star Jarl Magnus Riiber hat auch das vierte Saisonrennen gewonnen und damit den Weltcup-Startrekord eingestellt. Der 22 Jahre alte Normalschanzen-Weltmeister setzte sich beim Heimspiel in Lillehammer mit 46,4 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Jörgen Graabak durch. Als Dritter sorgte Fabian Rießle (Breitnau/+46,6) im Fotofinish vor Vinzenz Geiger (Oberstdorf/+46,7) für den zweiten deutschen Podestplatz des Winters.

Rießle sorgt für zweiten deutschen Podestplatz © SID

Vor Riiber, der in der Vorwoche in Kuusamo alle drei Rennen gewonnen hatte, waren bereits der Japaner Kenji Ogiwara (1993/94) sowie der heutige DSV-Trainer Ronny Ackermann (2003/04) mit vier Siegen in die Saison gestartet. Beide hatten damals im fünften Rennen die erste Niederlage kassiert. Riiber kann somit im zweiten Einzelwettbewerb am Sonntag zum alleinigen Rekordhalter werden.