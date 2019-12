Riiber vor Startrekord - Geiger nach dem Springen Siebter

Lillehammer (SID) - Norwegens Kombinations-Star Jarl Magnus Riiber steht vor seinem vierten Saisonsieg, Team-Olympiasieger Vinzenz Geiger darf nach dem Springen beim Weltcup in Lillehammer zumindest noch auf seine zweite Podestplatzierung hoffen. Riiber sprang auf der großen Olympiaschanze von 1994 erneut in einer anderen Liga und geht nach 143,0 m mit 30 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Jens Luraas Oftebro in den abschließenden 10-km-Skilanglauf ab 14.30 Uhr.

Geiger kann auf zweite Podestplatzierung hoffen © SID

Der 22 Jahre alte Normalschanzen-Weltmeister Riiber hatte am Auftaktwochenende im finnischen Kuusamo alle drei Wettbewerbe gewonnen und würde mit einem weiteren Sieg den Startrekord des Japaners Kenji Ogiwara (1993/94) sowie von Ronny Ackermann (2003/04) einstellen, die jeweils die ersten vier Rennen gewonnen hatten.

Geiger (Oberstdorf), im zweiten Kuusamo-Rennen Zweiter, liegt als bester Deutscher mit 1:40 Minuten Rückstand auf Platz sieben und geht mit 31 Sekunden Rückstand auf den drittplatzierten Österreicher Martin Fritz in die Loipe. Teamsprint-Weltmeister Fabian Rießle (Breitnau) ist Elfter (+1:49), Rekord-Weltmeister Eric Frenzel (Geyer) 13. (+1:57). Der weiterhin sprungschwache Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek (Oberstdorf) liegt als 35. (+3:22) erneut weit zurück.

In Lillehammer war für den Samstag eigentlich ein Teamwettbewerb geplant. Weil bis Freitag aber nicht die nötige Anzahl an Mannschaften gemeldet hatte, strich der Weltverband FIS die Staffel kurzfristig und setzte eine zusätzliche Einzelkonkurrenz an.