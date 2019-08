Ringen: Stäbler mit erfolgreichem Start ins "Projekt 67"

Köln (SID) - Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler hat einen erfolgreichen Start in sein "Projekt 67" gefeiert. Der Musberger siegte beim Grand Prix von Deutschland in Dortmund in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm im griechisch-römischen Stil, im Finale bezwang er den russischen Weltmeister Artjom Surkow mit 7:1.

Weltmeister Stäbler schließt einen Wechsel ins MMA aus © SID

Stäbler muss bei den Olympischen Spielen in Tokio in der 67-kg-Kategorie antreten, da seine Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm abgeschafft wurde. Bei der WM im vergangenen Jahr hatte der 30-Jährige seinen dritten WM-Titel gewonnen.

Nach den Goldmedaillen 2015 (66 kg) und 2017 (71 kg) machte sich Stäbler durch seinen Sieg in der Kategorie bis 72 kg zum ersten Ringer, der in drei unterschiedlichen Gewichtsklassen triumphiert hat.