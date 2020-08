Ringer-Bundesliga startet am 3. Oktober in die neue Saison

Köln (SID) - Die neue Saison der Ringer-Bundesliga wird mit reduziertem Feld und einmonatiger Verspätung am 3. Oktober beginnen. Den 26 Vereinen der obersten Klasse war es angesichts der Coronalage freigestellt worden, zu pausieren oder am Ligabetrieb teilzunehmen. 17 Teams meldeten daraufhin ihren Start an, allerdings nur, wenn Zuschauer in den Hallen zugelassen werden. An einer Wettkampfordnung und einem Hygienekonzept wird derzeit noch gefeilt.

Die Bundesliga der Ringer soll Anfang Oktober starten © SID

Nach den Plänen werden in drei Vorrundengruppen die Endrundenteilnehmer ermittelt, die dann in K.o.-Runden das Viertel- und Halbfinale bestreiten sowie im Finale (31. Januar und 6. Februar 2021) den deutschen Mannschaftsmeister 2020 auskämpfen. Titelverteidiger ist der SV Wacker Burghausen, der zuletzt dreimal in Serie erfolgreich war.