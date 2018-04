Ringer-EM: Olympiadritter Kudla noch mit Bronze-Chance

Köln (SID) - Der Olympiadritte Denis Kudla (Schifferstadt) darf bei den Ringer-Europameisterschaften im russischen Kaspijsk noch auf die Bronzemedaille hoffen. Der 23-Jährige unterlag am ersten Wettkampftag der Titelkämpfe am Kaspischen Meer zwar im Halbfinale der Klasse bis 87 kg im Griechisch-Römischen Stil dem Russen Bechan Osdojew. Da dieser aber im Anschluss das Finale erreichte, darf Vizeweltmeister Kudla am Dienstag in der Hoffnungsrunde antreten.

Denis Kudla darf noch auf die Bronzemedaille hoffen. © SID

Für die weiteren Starter des Deutschen Ringer-Bundes waren die Wettkämpfe am Montag frühzeitig beendet. Schwergewichtler Christian John (Eisenhüttenstadt/130 kg) verlor seinen Auftaktkampf gegen den Litauer Mantas Knystautas mit 5:8 Punkten. Auch Florian Neumaier (Mühlenbach/77 kg) war nach einer Niederlage in seinem ersten Kampf gegen den Schweden Alex Kessidis bereits aus dem Rennen.