Ringer-EM: Schell, Mertens und Riesterer kämpfen um Bronze

Rom (SID) - Die deutschen Ringerinnen Anna Schell (Unterföhring), Laura Mertens (Ückerath) und Ellen Riesterer (Freiburg) kämpfen bei der EM in Rom am Donnerstag um Bronze. Die WM-Dritte Schell verlor am Mittwoch ihr Halbfinale in der Gewichtsklasse bis 68 kg gegen die Italienerin Dalma Caneva. Mertens unterlag in der Vorschlussrunde der Kategorie bis 59 kg der WM-Fünften Anastasia Nischita aus Moldawien.

Die Europameisterschaft im Ringen findet in Rom statt © SID

Riesterer (55 kg) scheiterte bereits im Viertelfinale, hat es aber dennoch in den Kampf um Bronze geschafft. Ex-Weltmeisterin Aline Rotter-Focken (Krefeld/76 kg) kann am Donnerstag über die Hoffnungsrunde ebenfalls noch das kleine Finale erreichen.

Jello Krahmer (130 kg/Schorndorf) hatte am Dienstag Bronze und somit die erste Medaille für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) geholt.