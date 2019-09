Ringer-WM: Dudarow und Thiele verpassen Olympia-Chance

Köln (SID) - Die beiden letzten Hoffnungen des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) bei der WM in Nur-Sultan auf weitere Olympia-Plätze bei den Freistil-Wettbewerben in Tokio haben sich zerschlagen. Ahmed Dudarow (Weingarten/bis 86 kg) und Erik Thiele (Mansfelder Land/97) verpassten in der kasachischen Hauptstadt die Direktqualifikation für die Sommerspiele 2020 und haben nach den anschließenden Halbfinalniederlagen ihrer Bezwinger auch über die Hoffnungsrunde keine Chance mehr auf ein Ticket nach Nippon.

Scheiterte im Achtelfinale: Erik Thiele (l.) © SID

Dudarow musste sich nach drei Siegen im Viertelfinale dem für San Marino startenden US-Amerikaner Miles Amine mit 2:4 geschlagen geben. Schon eine Runde vorher war für Thiele gegen Lokalmatador Alischer Jergali mit 1:2 Endstation.

Für den DRB holten bei der WM Anna Schell (Unterföhring/bis 68 kg) und Aline Rotter-Focken (Krefeld/76) sowie die Griechisch-Römisch-Spezialisten Frank Stäbler (Musberg/67) und Denis Kudla (Nackenheim/87) vier Bronzemedaillen und automatische Olympia-Startplätze. Zudem sicherte Eduard Popp (Neckargartach/130) als Fünfter dem DRB ein weiteres Tokio-Ticket.