Ringer-WM: Widmayer im Rennen um Bronze, Eisele und Schmitt früh draußen

Nur-Sultan (SID) - Die deutschen Ringer sind mit Licht und Schatten in die Weltmeisterschaft im kasachischen Nur-Sultan gestartet. In nicht-olympischen Gewichtsklassen des griechisch-römischen Stils war die WM für Fabian Schmitt (SV Wacker Burghausen) und Pascal Eisele (SV Fahrenbach) bereits nach dem ersten Kampf beendet, Michael Widmayer (SV Wacker Burghausen) ringt dagegen in der Hoffnungsrunde um Bronze.

Fabian Schmitt (l.) ist bei der WM bereits ausgeschieden © SID

In der Klasse bis 72 Kilogramm kämpfte sich Widmayer bis ins Viertelfinale vor, ehe der 25-Jährige dem Usbeken Aram Wardanjan knapp mit 3:4 unterlag. Da Wardanjan das Finale erreichte, ringt der Bayer am Sonntag in der Trostrunde um seine erste internationale Medaille. Dort trifft er zunächst auf den Sieger des Duells zwischen dem Weißrussen Ruslan Ahamalijew und dem Chinesen Zhang Hujun und darf bei einem Erfolg im anschließenden Bronzekampf gegen den Bulgaren Aik Mnatsakanian ran.

Chancenlos war dagegen Schmitt, dessen Auftaktduell mit dem US-Ringer Max Nowry in der Klasse bis 55 Kilogramm wegen technischer Überlegenheit des Gegners vorzeitig abgebrochen wurde. Für Eisele war in der Klasse bis 82 Kilogramm der Russe Adlan Akiew zu stark.