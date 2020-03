Ringer-Weltverband verschiebt Olympia-Qualifikation auf Mai und Juni

Köln (SID) - Der Ringer-Weltverband hat die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) aufgrund der Coronakrise verschoben. Wie der Verband United World Wrestling (UWW) am Donnerstag mitteilte, soll das für das kommende Wochenende angesetzte europäische Qualifikationsturnier in Budapest erst Mitte Mai stattfinden. Das Weltturnier in Sofia (30. April bis 3. Mai) wurde in den Juni verschoben.

Olympia-Qualifikation für Ringer wird verschoben © SID

"Mir wäre es recht gewesen, wenn es losgegangen wäre", sagte Freistil-Bundestrainer Jürgen Scheibe. Das gesamte Team des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) wäre am Dienstag nach Ungarn gereist, da sich bisher noch kein deutscher Freistilspezialist für Tokio qualifiziert hat. "Jetzt müssen wir neu Anlauf nehmen, wissen aber noch nicht, wie", fügte Scheibe hinzu.