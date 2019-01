Ringwald und Carl verpassen Teamsprint-Finale

Dresden (SID) - Die deutschen Skilangläuferinnen Sandra Ringwald (Schonach) und Victoria Carl (Zella-Mehlis) haben beim Weltcup in Dresden das Finale äußerst unglücklich verpasst. Nach einem Sturz von Ringwald auf der Schlussrunde belegte das Duo in seinem Halbfinal-Lauf am Sonntag nur Platz sechs (14,81 Sekunden zurück) und schied aus. Beim letzten Wechsel hatten die Deutschen gar geführt.

Verpasste das Teamsprint-Finale: Victoria Carl © SID

Laura Gimmler (Oberstdorf) und Elisabeth Schicho (Schliersee), das zweite deutsche Duo, kamen als "Lucky Loser" über die Zeit in den Endlauf.