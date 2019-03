Risse nach Allergieschock zurück im Training

Köln (SID) - Mittelfeldspieler Marcel Risse (29) vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Köln ist nach seinem Allergieschock wieder ins Training zurückgekehrt. Das teilte der FC am Donnerstag mit. Risse hatte am Dienstag nach dem Mittagessen einen allergischen Schock erlitten, musste medizinisch versorgt werden und konnte nicht am Training teilnehmen.

Risse kehrt beim 1. FC Köln wieder ins Training zurück © SID

Der weiterhin erkältete Nationalspieler Jonas Hector verpasste die Einheit am Donnerstag dagegen, Rafael Czichos trainierte lediglich individuell. Auf Top-Torjäger Simon Terodde muss der Tabellenführer am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim MSV Duisburg definitiv verzichten. Der in dieser Saison 26-mal in der Liga für die Geißböcke erfolgreiche Angreifer laboriert an einer Mandelentzündung.