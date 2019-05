River Plate bestätigt Vorherrschaft in Südamerika

Buenos Aires (SID) - Argentiniens Traditionsklub River Plate Buenos Aires hat nach dem Libertadores Cup im vergangenen Dezember mit der Recopa Sudamericana am Donnerstag die nächste große Trophäe in Südamerikas Fußball gewonnen. Das Team mit dem Ex-Nürnberger Javier Pinola im Abwehrzentrum setzte sich im mit dem UEFA Super Cup vergleichbaren Duell gegen den Copa-Sudamericana-Titelträger Athletico Paranaense mit 3:0 (0:0) durch, nachdem die Brasilianer das Hinspiel noch mit 1:0 gewonnen hatten.

Nächster internationaler Titel für River Plate © SID

Für River-Trainer Marcelo Gallardo war es seit Amtsantritt 2014 bereits der zehnte Titel mit den "Millonarios", eine Vereins-Rekordmarke als Trainer. Vor gut 60.000 Zuschauern im Monumental-Stadion stellte Ignacio Fernandez zunächst per Handelfmeter (65.) den Gleichstand im Duell her, ehe Lucas Pratto in der 90. Minute sowie Matias Suarez in der Nachspielzeit (90.+4) für den K.o. der Gäste sorgten.