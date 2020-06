Robben erwägt Profi-Comeback - aber nicht in München

München (SID) - Arjen Robben hält sich wieder beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München fit·und schließt ein Profi-Comeback nicht aus. "Man weiß nie. Ich möchte jetzt weder Ja noch Nein sagen", sagte der langjährige Bayern-Star am Freitag im Sport1-Interview. Ein erneutes Engagement in München sei aber "hundertprozentig ausgeschlossen".

Arjen Robben hält sich in München fit © SID

Dies schloss auch Trainer Hansi Flick am Freitag aus. Robben halte sich an der Säbener Straße "einfach fit, alles ganz entspannt", sagte er. Für Robben und seine Familie steht Ende des Monats erst einmal der Umzug nach Holland an, betonte der 36-Jährige: "Alles andere werden wir sehen."

Robben war am Donnerstag beim Bayern-Training gesichtet worden. "Mit Fitness-Chef Holger Broich trainiere ich zwei- bis dreimal in der Woche und möchte das auch zukünftig tun", berichtete der Niederländer. "Wir machen Läufe, Sprints und arbeiten auch mit dem Ball."

Dementsprechend sei sein körperlicher Zustand "sehr gut". Ein geplantes Marathon-Debüt habe allerdings die Corona-Pandemie verhindert.