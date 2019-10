Robbie Williams schwärmt: "Für mich sitzt Jürgen Klopp im Fußball am Tisch der Könige"

Bonn (SID) - Pop-Ikone Robbie Williams gerät beim Thema Jürgen Klopp ganz aus dem Häuschen. "Er ist mein Männer-Schwarm", sagte Williams im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.de über den Teammanager des FC Liverpool: "Für mich sitzt Jürgen Klopp im Fußball am Tisch der Könige."

Klopp ist der "Manner-Schwarm" von Robbie Williams © SID

Der 52-Jährige hatte den Traditionsklub in der vergangenen Saison zum Triumph in der Champions League geführt. Das Klopp-Team ist außerdem zurzeit überlegener Tabellenführer der Premier League. Am Sonntag (17.30 Uhr) kommt es auf der Insel zum Duell zwischen Rekordchampion Manchester United, Lieblingsklub von Williams, und den Reds von der Anfield Road.

Williams über Klopp: "Er wird immer besser, in jeder Saison, jedem Spiel, jedem Interview und jedem Moment." Für den Posten als englischer Teammanager komme der Deutsche aber nicht infrage, Gareth Southgate mache seine Arbeit gut, so der Pop-Star. "Aber Jürgen Klopp kann gerne mich managen", flachste Williams.

Klopp sei nicht der einzige deutsche Fußballstar, den Williams bewundert. "Aktuell ist es Toni Kroos. Früher auch Lothar (Matthäus, d.Red.)", berichtete der 45-jährige Brite, "aber Klinsmann kam in die Premier League und hat sie zum Leuchten gebracht. Er ist ein großer Held." Die deutschen Spieler seien "immer Götter" gewesen, urteilte Williams.