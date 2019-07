Rode kurz vor Rückkehr nach Frankfurt

Frankfurt/Main (SID) - Mittelfeldspieler Sebastian Rode steht kurz vor einer Rückkehr zu Eintracht Frankfurt. Der Transfer des 28-Jährigen soll nach kicker-Informationen noch in dieser Woche über die Bühne gehen, als Ablöse sind vier Millionen Euro im Gespräch. Rode war in der vergangenen Saison von Borussia Dortmund an die Hessen ausgeliehen.

Rode soll vier Millionen Euro kosten © SID

Sportvorstand Fredi Bobic hatte sich nach dem Frankfurter 2:1 (1:1)-Sieg in der 2. Qualifikationsrunde für die Europa League bei Flora Tallinn bereits zuversichtlich gezeigt. "Bei Sebastian Rode sieht es gut aus, wir sind in sehr guten Gesprächen mit Borussia Dortmund und hoffen, dass wir das zeitnah zubekommen", sagte Bobic.