Rode würde gerne in Frankfurt bleiben: "Wäre eine schöne Sache"

Frankfurt/Main (SID) - Mittelfeldspieler Sebastian Rode kann sich sehr gut einen Verbleib beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt über das Leihende in diesem Sommer hinaus vorstellen. "Es wäre eine schöne Sache, wenn am Ende des Tages beide Seiten positiv aus dem Ausleihgeschäft herausgehen und angedacht ist, mich hier zu behalten", sagte der 28-Jährige, der vertraglich noch bis 2020 an Borussia Dortmund gebunden ist, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Sebastian Rode fühlt sich wohl in Frankfurt © SID

Für eine Verlängerung der Zusammenarbeit sieht sich Rode vor allem selbst in der Pflicht. "Ich muss mich in den kommenden Monaten weiter beweisen und die Eintracht von mir überzeugen", sagte Rode.