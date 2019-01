Rodel-WM: Geisenberger und Eggert/Benecken gewinnen Sprint-Titel

Winterberg (SID) - Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) hat als erste deutsche Rodlerin den WM-Titel im Sprint-Wettbewerb gewonnen und bei den Heim-Weltmeisterschaften einen Dreifacherfolg der Gastgeber angeführt. In Winterberg setzte sich die 30-Jährige am Freitag mit sieben Tausendstelsekunden vor Julia Taubitz (Oberwiesenthal) durch, Dritte wurde Dajana Eitberger (Ilmenau). Tatjana Hüfner (Blankenburg) belegte den fünften Platz.

Natalie Geisenberger gewinnt zum Auftakt in Innsbruck © SID

Bei den Doppelsitzern hatten zuvor die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) ihren ersten Sprinttitel gewonnen, sie verwiesen die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) mit nur zwölf Tausendstelsekunden Vorsprung auf Rang zwei.

"Das normale Rennen steht noch mal eine Stufe über dem Sprint, aber am Ende ist das hier trotzdem ein Weltmeistertitel", sagte Eggert: "Wir haben im Rodeln nicht so viele, und deshalb will jeder gewinnen." Bronze holte das Doppel Thomas Steu/Lorenz Koller aus Österreich, die Lokalmatadoren Robin Geueke/David Gamm belegten den siebten Platz.

Der nicht-olympische Sprint wird in Winterberg zum dritten Mal auf WM-Niveau ausgefahren. Die Entscheidung fällt dabei in nur einem Lauf, die Zeitmessung beginnt mit fliegendem Start etwa 100 Meter nach der Startrampe.

Am Freitagnachmittag folgt noch die Sprint-Entscheidung der Männer (15.30). Am Wochenende stehen dann die klassischen Rennen der Doppelsitzer, Frauen (jeweils Samstag) und Männer (Sonntag) an. Abgeschlossen wird die WM am Sonntagnachmittag mit der Teamstaffel.