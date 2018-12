Rodel-Weltcup in Lake Placid: Ludwig Zweiter, Loch verfehlt Podest erneut

Lake Placid (SID) - Der Olympia-Zweite Johannes Ludwig ist beim vierten Rodel-Weltcup der Saison zum zweiten Mal auf das Podest gefahren. Der 32 Jahre alte Oberhofer landete beim letzten von drei Übersee-Wettbewerben in Lake Placid/USA hinter Sieger Roman Repilow (Russland) auf dem zweiten Platz. Der zweimalige Einzel-Olympiasieger Felix Loch (Berchtesgaden) verbesserte sich im zweiten Lauf zwar um eine Position, verfehlte das Podium aber und wurde Fünfter (+0,363).

Podestplatz für Johannes Ludwig in Lake Placid © SID

Ludwig, der den Saisonauftakt in Innsbruck-Igls vor drei Wochen gewonnen hatte, lag nach dem zweiten Durchgang 0,171 Sekunden hinter Repilow, der Österreicher Reinhard Egger (+0,227) wurde Dritter. Loch bleibt derweil weiter hinter den Erwartungen zurück, nach seinem Olympia-Debakel in Pyeongchang wartet der Berchtesgadener noch auf seinen ersten Saisonsieg. Als bestes Einzel-Ergebnis steht für den 29-Jährigen der zweite Platz in Whistler/Kanada zu Buche.

Chris Eißler (+0,927/Zwickau) verpasste ein Top-Ten-Ergebnis auf Position zwölf. Nachwuchsmann Sebastian Bley (+1,011/Suhl) und Max Langenhan (+1,028/Friedrichroda) fuhren unmittelbar dahinter auf die Plätze 13 und 14.