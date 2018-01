Rodel-Weltmeisterin Hüfner sagt Teilnahme am Königssee ab

Oberhof (SID) - Rennrodel-Weltmeisterin Tatjana Hüfner (Blankenburg) wird rund fünf Wochen vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang durch eine Verletzung zurückgeworfen. Die 34-Jährige leidet an einer Nervenentzündung im rechten Bein und muss daher ihren Start beim ersten Weltcup des neuen Jahres am kommenden Wochenende am Königssee absagen. Das bestätigte Hüfner am Montagabend.

Olympia-Hoffnung Hüfner sagt Weltcup am Königssee ab © SID

"Ich bin in guten Händen und werde alles für eine schnelle Rückkehr in den Eiskanal tun", schrieb Hüfner bei Facebook. Zwischen Weihnachten und Neujahr hatte sich die Olympia-Siegerin von 2010 beim Erfurter Sportmediziner Gerald Lutz in ärztliche Behandlung begeben müssen.

In den kommenden Tagen wird Hüfner nun einen mit Arzt und Physiotherapeuten erarbeiteten Trainingsplan absolvieren, sie soll schon Ende der Woche auf ihrer Heimstrecke in Oberhof das Bahntraining wieder aufnehmen.

Neben Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) ist Hüfner die große Favoritin auf Gold bei den Winterspielen in Südkorea (9. bis 25. Februar). Nach rund der Hälfte der Saison belegt sie in der Weltcup-Wertung den zweiten Rang hinter ihrer nationalen Dauerrivalin.