Rodel-Weltmeisterin Taubitz ist Sportlerin des Monats Januar

Köln (SID) - Nächste Auszeichnung für Deutschlands neue Rodel-Weltmeisterin: Julia Taubitz ist wenige Tage nach den Titelkämpfen am Königssee zur Sportlerin des Monats Januar gewählt worden. Die rund 4000 von der Stiftung Deutsche Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten honorierten damit die Leistungen von Taubitz. Bei der Heim-WM am vergangenen Wochenende hatte die 24-Jährige die Titel im klassischen Rennen und im Sprint gewonnen, mit der Teamstaffel holte sie zudem Silber.

Taubitz wird erstmals Rodel-Weltmeisterin © SID

Taubitz (37,4 Prozent der Stimmen) entschied die Wahl knapp vor Shorttrackerin Anna Seidel (34,4 Prozent) für sich. Die 22-Jährige hatte bei den Europameisterschaften in Danzig Silber über 1500 m und im Mehrkampf sowie Bronze über 1000 m gewonnen. Auf Platz drei landete Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich (28,2 Prozent), der auch diese Saison mit dem Gewinn der Gesamtweltcups im Zweier und Vierer dominiert und am Freitag als Top-Favorit in seine Heim-WM in Altenberg startet.