Rodeln: Eggert startet beim Weltcup-Auftakt in Innsbruck

Berchtesgaden (SID) - Toni Eggert (Ilsenburg), mit Sascha Benecken (Suhl) in Pyeongchang Olympiadritter im Rodel-Doppelsitzer, hat die Folgen seines Trainingsunfalls auskuriert und wird beim Weltcup-Auftakt am Wochenende in Innsbruck starten. Nach einer abschließenden Untersuchung am Dienstag in Berchtesgaden gab Cheftrainer Norbert Loch in Absprache mit Mannschaftsarzt Dr. Lutz Kistenmacher grünes Licht.

Eggert (l.) und Benecken mit der Bronzemedaille © SID

Europameister Eggert war bei einer Trainingsfahrt im Oktober in Oberhof gestürzt und hatte dabei einen Bruch im rechten Wadenbein erlitten. In der vergangenen Saison hatte der 30-Jährige zusammen mit dem zwei Jahre jüngeren Benecken den Gesamt-Weltcup gewonnen.