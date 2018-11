Rodeln: Eggert/Benecken verpassen Auftaktsieg

Innsbruck (SID) - Die Olympia-Dritten Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) haben im Rodel-Doppelsitzer einen Sieg zum Auftakt in die Weltcup-Saison verpasst. Die Gesamtweltcupsieger kamen am Samstag in Innsbruck-Igls hinter den Lokalmatadoren Thomas Steu/Lorenz Koller (Österreich) auf Rang zwei, Dritte wurden Wladislaw Juschakow/Juri Prochorow (Russland). Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) belegten nach einem fehlerhaften ersten Lauf nur Platz sieben.

Eggert und Benecken haben den Auftaktsieg verpasst © SID

Nach dem ersten Durchgang hatten Steu/Koller (39,793 Sekunden) und Eggert/Benecken (39,796) schon rund eine halbe Sekunde Vorsprung auf die Konkurrenz, die Entscheidung fiel demnach zwischen den Europameistern und den Österreichern, die im zweiten Lauf den Vorteil ihrer Heimbahn nutzen konnten.

Das Duo Robin Geueke/David Gamm zeigte im zweiten Durchgang einen Sicherheitslauf und belegte zwei Monate vor den Heim-Weltmeisterschaften (25. bis 27. Januar) in Winterberg den neunten Platz.

Der Start von Eggert/Benecken war lange fraglich, nachdem Eggert bei einer Trainingsfahrt im Oktober gestürzt war und einen Bruch im rechten Wadenbein erlitten hatte. Erst zu Wochenbeginn hatte es grünes Licht gegeben.

Am Sonntag startet Felix Loch (Berchtesgaden) nach seinen verkorksten Olympischen Spielen im Männer-Einzel in die Saison. Innsbruck-Igls ist die erste von neun Weltcup-Stationen.