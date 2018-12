Rodeln: Geisenberger und Taubitz holen Doppelsieg in Whistler

Whistler (SID) - Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) und Nachwuchshoffnung Julia Taubitz (Oberwiesenthal) haben für einen deutschen Doppelsieg gesorgt und drücken der noch jungen Saison weiterhin ihren Stempel auf. Geisenberger gewann am Samstag mit zwei Bahnrekorden auch das zweite Weltcup-Rennen des Winters im kanadischen Whistler und distanzierte Taubitz um fast drei Zehntelsekunden. Auf Rang drei landete die Amerikanerin Emily Sweeney.

Whistler: Geisenberger gewinnt mit zwei Bahnrekorden © SID

"Heute ist es einfach für mich gelaufen", sagte Geisenberger: "Der Start war gut, ich habe quasi keine Fahrfehler drin gehabt, das waren einfach geile Läufe." Auch Taubitz freute sich über zwei "sehr saubere Durchgänge, die Linien waren richtig schön".

Weltmeisterin Tatjana Hüfner (Blankenburg) verpasste das Podest als Vierte um rund drei Hundertstelsekunden, die Olympia-Zweite Dajana Eitberger (Ilmenau) blieb als Achte erneut unter den Erwartungen.

Schon beim Saisonauftakt in Igls am vergangenen Wochenende hatten Geisenberger und Taubitz im klassischen Weltcup-Rennen und auch im Sprint-Wettbewerb jeweils die Plätze eins und zwei belegt. Geisenberger, Doppel-Olympiasiegerin von Sotschi 2014 und Pyeongchang 2018, wurde ohnehin an der Spitze erwartet. Die starken Ergebnisse von Taubitz kommen aber durchaus überraschend. Vor der Saison waren zwei dritte Plätze die besten Weltcup-Ergebnisse der 22-Jährigen gewesen, nun scheint sie sich zur ersten Rivalin Geisenbergers aufzuschwingen.

Insgesamt liest sich die Bilanz der deutschen Frauen knapp zwei Monate vor der Heim-WM in Winterberg hervorragend. In Igls hatte das Team sogar zwei Dreifach-Erfolge gefeiert, Hüfner (Weltcup) und Eitberger (Sprint) fuhren hinter Geisenberger und Taubitz dritte Plätze ein.