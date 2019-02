Rödl hat WM-Zusagen der NBA-Profis: "Alle wollen spielen"

Bamberg (SID) - Bundestrainer Henrik Rödl hat für die Basketball-Weltmeisterschaft in China Zusagen von allen deutschen NBA-Profis - mit Ausnahme des zurückgetretenen Superstars Dirk Nowitzki. "Wir waren gerade in Amerika und haben die Spieler besucht. Alle haben einen großen Willen, dabei zu sein. Wenn alle gesund sind, wollen alle spielen", sagte Rödl vor dem Pokalfinale der Basketball Bundesliga (BBL) in Bamberg.

Hat alle NBA-Profis an Bord: Bundestrainer Henrik Rödl © SID

Welche Spieler am Ende zur WM (31. August bis 15. September) mitfahren, ist noch offen. Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) und Daniel Theis (Boston Celtics) seien allerdings "gesetzt. Was daneben passiert, muss man sehen", sagte Rödl.

Moritz Wagner, Isaac Bonga (Los Angeles Lakers) und Isaiah Hartenstein (Houston Rockets) hätten sich "in ihren Mannschaften noch nicht etabliert. Aber sie sind auf einem guten Weg. Alle drei haben ganz gute Schritte gemacht", sagte Rödl.

Der Europameister von 1993 richtet sich bei der Kaderzusammenstellung auf Härtefälle ein. "Wenn alle gesund sind, werden einige zu Hause bleiben, die auch hätten spielen können. Wir werden eine sehr spannende Mannschaft zusammenstellen können." Bei der Zielsetzung blieb Rödl zurückhaltend: "Wenn man sich die Konkurrenz anschaut, will man erstmal den Ball flach halten."