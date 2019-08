Rödl zufrieden: Schröder gleich in "guter Rolle"

Hamburg (SID) - Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl hat Dennis Schröder nach dem erstem Spiel des Starspielers in der WM-Vorbereitung gelobt. "Es ist gut zu sehen, in welcher guter Verfassung er ist", sagte Rödl nach dem 83:62-Sieg gegen Ungarn beim Supercup-Auftakt am Freitag in Hamburg. Schröder war erst im Verlauf der Woche zum Team gestoßen, den ersten Testspielsieg gegen Schweden in Trier hatte der 25-Jährige verpasst.

Lob vom Trainer: Dennis Schröder (l.) © SID

Schröder war zuvor aufgrund "wichtiger persönlicher Dinge" kurzfristig in die USA gereist, näher eingehen auf die Gründe wollte er nach seiner Rückkehr nicht. Gegen Ungarn zeigte der Profi von Oklahoma City Thunder sofort seine Präsenz auf dem Parkett, traf vier Distanzwürfe und kam insgesamt als bester deutscher Spieler auf 19 Punkte.

Rödl sah Schröder in einer "guten Rolle", der 25-Jährige habe "unheimlich viel geredet mit den Spielern, defensiv viel investiert, gute Pässe gespielt und dann auch noch selber abgeschlossen."

Von den ausstehenden Partien gegen stärkere Gegner erhofft sich Rödl noch deutlich mehr Rückschlüsse. Für die DBB-Auswahl geht es am Samstag gegen Tschechien (20.00 Uhr/alle Spiele bei Magenta Sport) weiter, am Sonntag (15.00 Uhr) folgt eine Partie gegen Polen. Beide Gegner sind Teilnehmer an der WM vom 31. August bis 15. September in China.