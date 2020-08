Rösler traut ManCity Champions-League-Triumph zu

Köln (SID) - Trainer Uwe Rösler vom Fußball-Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf traut seinem Ex-Klub Manchester City den Triumph in der Champions League zu. "Nach einigen Abgängen wollen sie nun die nächste erfolgreiche Zeit einleiten", sagte der ehemalige ManCity-Angreifer den Funke-Medien.

Uwe Rösler spielte in den 90er-Jahren für City © SID

Am Freitag (21.00 Uhr/Sky) haben die Citizens im Achtelfinalrückspiel der Königsklasse Heimrecht gegen Real Madrid und nach dem 2:1-Hinspielsieg in der spanischen Hauptstadt die besseren Karten in den Händen. "Da muss eine Top-Top-Leistung her", warnte Rösler allerdings vor den Königlichen.

Der fünfmalige DDR-Auswahlspieler, der in der Bundesliga für Dynamo Dresden, den 1. FC Nürnberg und den 1. FC Kaiserslautern spielte, stand zwischen 1994 bis 1998 bei ManCity unter Vertrag.