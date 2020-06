Rösler vor Partie in Leipzig: "Klassenerhalt selbst in der Hand"

Köln (SID) - Trainer Uwe Rösler vom Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf bleibt im Abstiegskampf optimistisch. "Wir haben den Klassenerhalt selbst in der Hand", sagte er bei einer virtuellen Pressekonferenz am Montag. Düsseldorf liegt mit 28 Zählern auf Relegationsrang 16 und ist am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) beim Tabellendritten RB Leipzig zu Gast.

Uwe Rösler kämpft mit Düsseldorf um den Klassenerhalt © SID

"Es ist David gegen Goliath", sagte Rösler mit Blick auf die Partie: "Aber man hat am Samstag gesehen, wie nah wir dran waren." Da hatten die Düsseldorfer in der Nachspielzeit unglücklich gegen Borussia Dortmund verloren (0:1).

Gegen Leipzig stehen Torhüter Zack Steffen und Aymen Barkok weiterhin nicht zur Verfügung, Niko Gießelmann ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Oliver Fink, der einen Muskelfaserriss erlitten hatte, "kehrt morgen ins Lauftraining zurück", teilte Rösler mit.