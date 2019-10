Roethlisberger-Ersatz Rudolph mit Gehirnerschütterung im Krankenhaus

Los Angeles (SID) - Die Pittsburgh Steelers aus der US-Footballliga NFL müssen den Ausfall eines weiteren Quarterbacks verkraften. Mason Rudolph zog sich im Spiel gegen die Baltimore Ravens (23:26 n.V.) eine Gehirnerschütterung zu und wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Rudolph war als Nummer zwei hinter Ben Roethlisberger in die Saison gestartet, nach dem verletzungsbedingten Saison-Aus des Starspielmachers aber an Position eins gerutscht.

Rudolph verletzte sich gegen die Baltimore Ravens © SID

Rudolph blieb im dritten Viertel nach einem Zusammenprall mit Ravens-Safety Earl Thomas minutenlang bewusstlos auf dem Spielfeld liegen, konnte danach aber selbst in die Kabine gehen. Ersatzmann Devlin Hodges brachte das Spiel zu Ende, konnte die vierte Saisonniederlage aber nicht verhindern. Pittsburgh muss als nächstes am 14. Oktober bei den Los Angeles Chargers antreten.