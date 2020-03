Roger Schmidt neuer Trainer der PSV Eindhoven

Köln (SID) - Der ehemalige Leverkusener Bundesliga-Coach Roger Schmidt wird zur neuen Saison Cheftrainer des 24-maligen niederländischen Fußballmeisters PSV Eindhoven. Das gab die PSV am Mittwoch bekannt. Schmidt, der zuletzt in China bei Peking Guoan tätig gewesen war, tritt die Nachfolge von Interims-Coach Ernest Faber an. Dieser kehrt auf seinen Posten als Leiter der Nachwuchsabteilung zurück.

Roger Schmidt ist neuer Trainer der PSV Eindhoven © SID

"Roger stand oben auf unserer Liste, wir freuen uns sehr, dass er sich für die PSV entschieden hat", sagte Manager John de Jong. Schmidt ergänzte: "Vom ersten Moment der Kontaktaufnahme hatte ich ein gutes Gefühl. Durch die Gespräche mit Toon Gerbrands und John de Jong habe ich ein gutes Bild erhalten, wie hier gearbeitet wird." Schmidt war in der Bundesliga von 2014 bis 2017 für Bayer tätig gewesen.