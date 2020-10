Roglic-Helfer Dumoulin steigt aus der Vuelta aus

Madrid (SID) - Titelverteidiger Primoz Roglic verliert bei der laufenden Spanien-Rundfahrt seinen wichtigsten Helfer im Team Jumbo-Visma. Der frühere Zeitfahr-Weltmeister und Giro-Sieger Tom Dumoulin (Niederlande) stieg am Mittwoch vor der achten Etappe aus der Vuelta aus.

"Ich habe mich schon vor dem Start der Vuelta müde gefühlt, und dieses Gefühl ist geblieben. So macht es keinen Sinn, weiterzufahren, dann würde ich schon mit einer zu großen Belastung in die nächste Saison gehen", sagte der 29-Jährige.

Dumoulin, der nach langwierigen gesundheitlichen Problemen eine starke Tour de France in Roglics Diensten gefahren war, hatte seine Kapitän bei den bisherigen Bergetappen der Vuelta nur bedingt unterstützen können. Der Tour-Zweite Roglic hatte am Sonntag bei der ersten Bergankunft in den Pyrenäen das Rote Trikot des Gesamtführenden verloren.