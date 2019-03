Roleder im Halbfinale über 60 m Hürden

Glasgow (SID) - Titelverteidigerin Cindy Roleder (Halle) hat bei der Hallen-EM in Glasgow über 60 m Hürden souverän das Halbfinale am Sonntag (12.25 Uhr/MEZ) erreicht. Die 29-Jährige gewann am Samstag ihren Vorlauf in 8,04 Sekunden. Die deutsche Meisterin Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid) hatte ihren Start wegen Leistenproblemen kurzfristig absagen müssen.