Rolfes von Havertz-Verbleib überzeugt

Leverkusen (SID) - Sportdirektor Simon Rolfes (36) hat sich optimistisch über einen Verbleib des umworbenen Jungstars Kai Havertz (19) beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen geäußert. "Wir rechnen fest mit ihm, auch über den Sommer hinaus", sagte Rolfes im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Kai Havertz (r.) soll bei Bayer Leverkusen bleiben © SID

Nationalspieler Havertz gehörte in der Hinrunde zu den beständigsten Leverkusenern, in 23 Pflichtspielen war er an 15 Toren direkt beteiligt. "Er hat hier viele Schritte vorwärts gemacht, und ich glaube, dass wir gemeinsam noch weitere machen können", sagte Rolfes. Der Vertrag des Offensivspielers beim Werksklub läuft bis Sommer 2022.