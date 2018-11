Rolle rückwärts: Neues Quali-System für Leichtathletik-WM verschoben

Monte Carlo (SID) - Der Leichtathletik-Weltverband IAAF kehrt für die Weltmeisterschaften 2019 in Katar nun doch wieder zu seinem alten Qualifikations-Modus zurück. Ähnlich zum Tennis werde kommende Saison zwar die neue Weltrangliste eingeführt, diese soll aber nicht wie zunächst geplant über die Teilnahmeberechtigung entscheiden. Das gab die IAAF bekannt, nachdem intern Zweifel an der Weltrangliste geäußert wurden.

Coe: Qualifikation über neue Weltrangliste verschoben

Nach einem Jahr Probelauf soll die Weltrangliste dann als Qualifikationsgrundlage für die Olympischen Spiele in Tokio gelten. "Wir sind fest davon überzeugt, dass sich die Athleten in der Weltrangliste am besten für unsere zukünftigen Meisterschaften qualifizieren können. Die Umsetzung von Änderungen erfordert Zeit, da es für unsere Athleten und Verbände wichtig ist, ein komplexes System zu verstehen", sagte IAAF-Präsident Sebastian Coe: "Wir möchten dem Sport die Möglichkeit geben, die Weltranglisten in Aktion zu sehen und zu verstehen, wie sie funktionieren wird, bevor wir das neue System vollständig einführen."

Damit bleibt für die deutschen Leichtathleten auf dem Weg nach Katar alles beim Alten. Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) ist zudem bereits für die Wüsten-WM qualifiziert, weil er als Titelverteidiger eine Wildcard erhält.