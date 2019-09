Rollstuhl-Basketballer lösen Ticket für Tokio 2020

Köln (SID) - Die deutschen Rollstuhl-Basketballer haben bei der EM in Polen das Halbfinale erreicht und somit das Ticket für die Paralympics 2020 in Tokio gelöst. Das Team von Trainer Nicolai Zeltinger bezwang die Niederlande in Walbrzych mit 72:63 (42:29) und zog in die Runde der letzten Vier ein. Die deutschen Frauen hatten sich schon zuvor für die Paralympics qualifiziert.

Deutsche Frauen und Männer für Paralympics qualifiziert © SID

Bester Werfer der deutschen Mannschaft war Dirk Passiwan mit 24 Punkten. "Wir haben heute eine sehr starke Offense gespielt und die Niederländer fast das gesamte Spiel über kontrolliert. Zwar haben wir durch ein paar Unkonzentriertheiten am Schluss den Gegner nochmal ran kommen lassen, alles in allem das Spiel aber ungefährdet nach Hause gefahren", sagte Zeltinger.

Das Halbfinale bestreitet die deutsche Mannschaft am Samstag um 16.45 Uhr gegen Spanien.