Rollstuhl-Basketballerinnen vorzeitig für Paralympics 2020 qualifiziert

Rotterdam (SID) - Die deutschen Rollstuhl-Basketballerinnen haben bei der EM in Rotterdam durch den vorzeitigen Halbfinal-Einzug das Ticket zu den Paralympics 2020 in Tokio gelöst. Nach dem 64:43 (26:24)-Erfolg im dritten Vorrundenspiel gegen Spanien ist der Mannschaft von Cheftrainer Martin Otto die Teilnahme an der Vorschlussrunde (Samstag), die gleichbedeutend mit einem Platz im Paralympics-Turnier ist, nicht mehr zu nehmen.

Deutschland löst das Ticket zu den Paralympics 2020 © SID

In seinen letzten Gruppenspielen trifft das Team des Deutschen Behindertensport-Verbandes (DBS) auf Gastgeber und Weltmeister Niederlande sowie Großbritannien.