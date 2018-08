Rollstuhlbasketball-WM: Frauen im Viertelfinale gegen Spanien

Hamburg (SID) - Die deutschen Frauen haben bei den Rollstuhlbasketball-Weltmeisterschaften in Hamburg nach dem fünften Sieg im fünften Spiel den Gruppensieg gefeiert. Die Olympiazweiten, die sich bereits zuvor für das Viertelfinale qualifiziert hatten, schlugen China 58:42 (30:18).

Die deutschen Frauen feierten bei der WM den Gruppensieg © SID

In der ersten K.o.-Runde geht es für Deutschland am Donnerstag gegen Spanien, das sich durch ein 48:43 gegen Australien den vierten Platz in der Parallelgruppe und damit das Viertelfinalticket sicherte.

Nach dem China-Spiel herrschte Zufriedenheit im deutschen Team. "Die Mannschaft hat genau das umgesetzt, was wir wollten", sagte Bundestrainer Martin Otto: "Jetzt liegt der Fokus ab sofort direkt auf dem Viertelfinalspiel." Beste Werferin gegen China war Mareike Miller (BG Baskets Hamburg) mit 24 Punkten.

Die deutschen Männer waren im Achtelfinale gescheitert.