Roma-Aktie nach Sieg gegen Barca auf Höhenflug

Mailand (SID) - Die Aktie des italienischen Fußball-Erstligisten AS Rom hat einen Tag nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions League zum Höhenflug angesetzt. Gleich zu Beginn des Handels an der Mailänder Börse stieg das Papier um 22 Prozent auf 0,60 Euro und musste wegen der Kurssprünge vorübergehend vom Handel ausgesetzt werden. Rom hatte am Dienstag den FC Barcelona durch ein 3:0 im Rückspiel (Hinspiel: 1:4) überraschend ausgeschaltet.

Die Rom-Aktie klettert um 22 Prozent auf 0,60 Euro © SID

Nach Angaben des Tageszeitung Corriere dello Sport spült der Halbfinal-Einzug insgesamt 77,1 Millionen Euro in die Roma-Kassen. An der Mailänder Börse sind auch Stadtrivale Lazio und Rekordmeister Juventus Turin notiert.