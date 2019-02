Roma-Anhänger zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt

London (SID) - Ein Anhänger des italienischen Fußballklubs AS Rom ist von einem englischen Gericht am Donnerstag zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 30-Jährige hatte im April 2018 vor der Halbfinalpartie in der Champions League zwischen dem FC Liverpool und Rom einem Anhänger der Reds eine schwere Kopfverletzung zugefügt.

Ein Anhäger der Roma wurde zu 3,5 Jahren Haft verurteilt © SID

Im Stadtzentrum von Liverpool war es zu Auseinandersetzungen gekommen, als über 50.000 Fans auf dem Weg zum Stadion waren, darunter etwa 5000 Roma-Fans. Zwei weitere Italiener waren bereits im vergangenen Jahr wegen Gewalttaten rund um die Partie zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden.