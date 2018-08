Ronaldo eröffnet mit Juve Saison der Serie A

Köln (SID) - Weltfußballer Cristiano Ronaldo eröffnet mit seinem neuen Klub Juventus Turin die Saison in der italienischen Serie A. Wie die Liga am Mittwoch bekannt gab, wurde das Gastspiel des Rekordmeisters am ersten Spieltag bei Chievo Verona für den 18. August (18.30 Uhr) angesetzt. Zwei Stunden später trifft der ehemalige Bayern-Trainer Carlo Ancelotti mit Vizemeister SSC Neapel auf Lazio Rom.