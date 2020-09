Ronaldo fehlt in Portugals Aufgebot gegen Kroatien

Lissabon (SID) - Fußball-Europameister Portugal muss in seinem Auftaktspiel in der Nations League ohne Superstar Cristiano Ronaldo auskommen. Der 35-Jährige fehlt am Samstagabend (20.45 Uhr/DAZN) gegen Kroatien im Kader von Nationaltrainer Fernando Santos aufgrund einer Infektion im Fuß. Bereits am Freitag hatte Santos den Einsatz des Mannschaftskapitäns infrage gestellt.

Cristiano Ronaldo nicht in Portugals Aufgebot © SID

Ronaldo steht derzeit bei 99 Toren im Nationaltrikot und muss mindestens noch bis Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) auf seinen Jubiläumstreffer warten. Dann trifft Nations-League-Titelverteidiger Portugal im zweiten Gruppenspiel in Stockholm auf Schweden.