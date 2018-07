Ronaldo könnte Serie-A-Debüt für Juventus in Verona geben

Rom (SID) - Der portugiesische Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo könnte sein Debüt in der Serie A für den italienischen Rekordmeister Juventus Turin bei Chievo Verona geben. Das geht aus dem Spielplan der höchsten italienischen Liga hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach muss der Serienmeister am Wochenende des 18. und 19. August zunächst auswärts antreten.

Ronaldo könnte in der Serie A in Verona debütieren © SID

Der ehemalige Bayern-Coach Carlo Ancelotti trifft bei seinem ersten Ligaspiel mit dem Vizemeister SSC Neapel auswärts auf Lazio Rom.